Mehmet Şimşek yurtdışından para bulabilecek mi?

Eğlenceyi oldukça seven bir ağustos böceği varmış. Bu ağustos böceği devamlı saz çalar, şarkı söylermiş. Tüm gününü bu şekilde geçirirmiş. Derken güzel, sıcak günler bitmiş, kış gelmiş. Artık havalar çok soğuk ve yağışlıymış. Ağustos böceği şarkı söylemez hale gelmiş.

Soğuktan üşüyormuş ve karnı da oldukça açıkmış. Fakat asla yiyeceği yokmuş. Şu sebeple tüm yazı saz çalarak ve şarkı söyleyerek geçirmiş. Kış için asla hazırlık yapmamış. Fakat o bu şekilde eğlenirken minik komşusu karınca tüm yazı kış hazırlığı yaparak geçirmiş. Ağustos böceği bunu hatırlamış ve aklına karınca komşusundan ödünç istemek gelmiş;

— Karınca komşumdan ödünç yiyecek bir şeyler isteyeyim, hem ne var ağustosta yine öderim, demiş. Ağustos böceği bu fikir içinde karınca komşusunun kapısına gitmiş. Kapıyı çalmış. Karınca açmış kapıyı. Karşısında açlık ve soğuktan perişan olmuş ağustos böceğini görmüş;

— Ne istiyorsun ağustos böceği, demiş.

— Karınca kardeş havalar oldukça soğudu oldukça üşüyorum, üstelik karnımda oldukça aç fakat yiyecek hiçbir şeyim yok. Bana ödünç yiyecek bir şeyler verir misin? Söz veriyorum ağustosta borcumu ödeyeceğim sana, demiş ağustos böceği. Karınca;

— Niçin yiyecek hiçbir şeyin yok, tüm yaz ne yaptın sen?

— Ağustos böceği oldukça utanmış;

— Şeyyy, ben tüm yaz saz çaldım, şarkı söyledim. Kış için asla hazırlık yapmadım. Karınca oldukça sinirlenmiş bu cevabı duyunca;

— Madem öyle ki tüm yaz saz çalıp, şarkı söyledin şimdide oyna o süre, demiş karınca ve tak diye kapıyı ağustos böceğinin yüzüne kapatmış.

128 MİLYAR DOLAR

Türkiye kasasında bulunan 128 milyar dolar net rezervi hoyratça harcadı. Uçaklar aldı, itibar adına saçtı savurdu. Uçak kalkmayan havaalanları yaptı. Üretmedi “alıyorsak dolarımız var” diye ithal etti. Meralara lüks villalar yapıp çiftçiyi ithal yeme mahkûm etti. Maliyetini kurtaramayan çiftçi tarlasına inşaat yaptı daha çok kazandı.

Yaşanacak krizi görüp, “hava güneşli iken görüp çatıyı tamir etmek lazım” diyen ekonomi bakanını kovup, ekonominin ayarını bozdular.

Bir kişinin inadının eseri olan bir ekonomi programını uygulamaya kalktılar.

Sonu felaket olunca kovdukları bakanı yeniden çağırıp kışın ortasında çatıyı tamir etmesini istediler.

Daha önce kovdukları sonra da kahraman olarak geri çağırdıkları bakan ülke ülke dolaşıp dolar arıyor.

Tıpkı Ağustos Böceği gibi.

Körfezden, Londra’dan ve Amerika’dan şu ana kadar para bulunamadı.

Bundan sonra hangi ülke kaldı derseniz iki ülke derim.

Biri Çin diğeri ise Japonya…