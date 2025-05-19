Mehmet Şimşek’e komplo mu?..

Geçen hafta ilginç bir olay yaşandı.

Önce, "kamu ihale kralı" olarak da lanse edilen K-Pet İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selman Reşitoğlu’nun fotoğrafları bir gazetede yer aldı. Özel uçakta çiğ köfte partisi gibi görüntüler dikkat çekti.

Hemen ardından asıl bomba patladı: EK-Pet İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selman Reşitoğlu’nun Londra’da çekilmiş bir fotoğrafı yayımlandı.

Söz konusu karede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer alıyordu.

Kendisi de Mardinli olan Selman Reşitoğlu’nun hemşehrisi Mehmet Şimşek ile birlikte yer aldığı bu fotoğraf kafaları karıştırırken, bir bomba daha patladı: Reşitoğlu ile Bakan Şimşek’in ortak olduğu bir şirketin varlığı ortaya çıktı.

Mehmet Şimşek, olayın bir algı operasyonu olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bakan olmadığım Ağustos 2021’de, İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla Sayın Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan bu şirketin başka herhangi bir varlığı da bulunmamaktadır.”

Bu açıklamadan ben şunu anladım:

Maliye Bakanımız, İngiltere’de konut alırken daha düşük vergi ödemek için başka hiçbir ticari faaliyeti olmayan, paravan bir şirket kurmuş. Bunu da "ihale kralı" olarak anılan biriyle birlikte yapmış.

Bu olayın bir de görünmeyen yüzü var.

Görüştüğüm, AKP’ye çok yakın bir iş insanı bunun bir komplo olduğunu söyledi.

Peki bu komployu Mehmet Şimşek’e kim yaptı?

Aynı iş insanının iddiasına göre, bu uzun süredir Saray’da bilinen bir olaydı. Selman Reşitoğlu’nun yıllardır kapalı olan Instagram hesabının bir anda açılması, o fotoğrafların medyaya sızdırılması, Mehmet Şimşek’e karşı yapılan bir operasyonun parçası.

Zira AKP içinde Mehmet Şimşek rahatsızlığı had safhaya ulaşmış durumda.

Mehmet Şimşek de zaten artık "şafak sayan asker" konumunda.

Sorun, Şimşek’in görevden affı. Yani olası bir görevden affedilme durumu, ekonomiye yeni bir İmamoğlu benzeri darbe vurabilir.

İşte bu nedenle, Mehmet Şimşek’in sorunsuz bir şekilde "görev affı" için yıpratma süreci başlatıldı.

Bundan sonraki süreçte, Mehmet Şimşek’in bakan olmadan önce danışmanlık yaptığı şirket veya şirketlerle ilgili iddialar gündeme gelebilir.

Kamuoyu nezdinde yeterince yıpratılan Şimşek’in "görevden affı" artık normal karşılanabilir hale gelir.

Bu sürecin ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Ancak başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ekonomi danışmanlarının Şimşek politikalarına olan sabrı tükenmiş durumda. Özellikle Merkez Bankası’nın son faiz kararı, Mehmet Şimşek’e karşı Saray’da büyük bir cephe açılmasına neden oldu.

Aynı iddialara göre, Nihat Zeybekci ve arkadaşları yeni bir ekonomi programı üzerinde çalışmaya başladı.

Tabii ki bunlar birer iddia. Ancak, özel uçakta çiğ köfte partisiyle başlayan gelişmeler, bu iddiaların ciddiye alınmasını zorunlu kılıyor.