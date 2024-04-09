Mehmet Şimşek ev sahiplerine son uyarıyı yaptı. Denetimler had safhaya çıkarıldı

Kaynak: AA
Mehmet Şimşek ev sahiplerine son uyarıyı yaptı. Denetimler had safhaya çıkarıldı
Gelir ve kira vergisi denetimlerinin sıkılaştırıldığı günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kendisine yöneltilen kira ödemeleri ile ilgili sorulara cevap geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira, ücret ve değer artışı kazancı olduğu halde beyanda bulunmayanların tek tek tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Şimşek’te, kendilerine tanınan süre bittiği takdirde halen beyanname vermeyenlere ise cezadan kurtulabilecekleri bir çağrı geldi. Şimşek, beyanname vermeyenlerin, vergi dairelerinden kendilerine yazı gelmeden pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebileceğini açıkladı. Bakan Şimşek, söz konusu kişilere pişmanlık bildirerek beyanname verdikleri takdirde ceza kesilmeyeceğini ifade etti.

Mehmet Şimşek, bu yıl vergi kaçaklarının önünü kesmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığınca birçok denetimin gerçekleştirildiğine, kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespitinin yapıldığını vurguladı.

fscv.jpg

1.5 MİLYON KONUT İNCELENDİ

Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilk olarak bankalar, sigorta şirketleri, tapu ve nüfus idareleri başta olmak üzere birçok kurumdan elde edilen bilgilerin analiz edilerek çıkarıldığını ve kiralık 1,5 milyon konut nezdinde ise fiili denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

KİRACILAR ZİYARET EDİLİYOR

Vergi dairesi çalışanları ekiplerinin bizzat kapı kapı dolaşarak konutlarda, evin sahibine, kiracıya ve kira tutarına ilişkin bilgileri kayıt altına aldıklarını aktaran Şimşek, bu çerçevede 400 binden fazla adreste fiili kontrol yapıldığını vurguladı.

fsd.jpg

PİŞMANLIK BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Gelir sağlamasına rağmen beyanname doldurmayanlar, vergi dairesinden yazı gelmeden Vergi Usul Kanunu'nun pişmanlık maddeleri gereği beyanname verebilecek. Pişmanlıkla beyannameleri verildiğinde ise ceza sistemi durdurulacak. Beyanname, Hazır Beyan Sistemi ile internet üzerinden ve banka kartı ya da kredi kartı ile çevrim içi ödeme işlemi yapılabiliyor.

İlgili Haberler
Şimşek rest çekti. '1 Kuruş bile istemeyin'
Zeliha Saraç Habertürk'ten gönderildi. Gönderenin Mehmet Şimşek'in danışmanı olduğu ortaya çıktı
Bunu yapanlar yandı. Bakan Mehmet Şimşek açıkladı.
Dolar bayramdan sonra ne olacak. Selçuk Geçer kopacak kıyameti açıkladı
Mehmet Şimşek’in bayram sonrasında atacağı adımlar ortaya çıktı. İşte ajandadaki 4 madde
Merkez Bankası hükümete açık mektup gönderdi
Son Haberler
Şırnak'ı dolu vurdu Yerel Haberler
Şırnak'ı dolu vurdu
Özgür Özel net konuştu. 'Hatay seçimleri iptal olacak' Gündem
Özgür Özel net konuştu. 'Hatay seçimleri iptal olacak'
Abdülkadir Ömür itiraf etti. Acun Ilıcalı ve Trabzonspor detayı Spor
Abdülkadir Ömür itiraf etti. Acun Ilıcalı ve Trabzonspor detayı
Fatih Altaylı'dan AKP'nin İsrail'le ticaretine zehir gibi sözler. ‘İkiyüzlülüğünüz ağrıma gidiyor’ Gündem
Fatih Altaylı'dan AKP'nin İsrail'le ticaretine zehir gibi sözler. ‘İkiyüzlülüğünüz ağrıma gidiyor’
Herkesin sadece bir yıl zamanı var. Elon Musk kötü haberi verdi Gündem
Herkesin sadece bir yıl zamanı var. Elon Musk kötü haberi verdi
Çay bahçesinde kopuk baş dehşeti Gündem
Çay bahçesinde kopuk baş dehşeti