Mehmet Şimşek ev sahiplerine son uyarıyı yaptı. Denetimler had safhaya çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira, ücret ve değer artışı kazancı olduğu halde beyanda bulunmayanların tek tek tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Şimşek’te, kendilerine tanınan süre bittiği takdirde halen beyanname vermeyenlere ise cezadan kurtulabilecekleri bir çağrı geldi. Şimşek, beyanname vermeyenlerin, vergi dairelerinden kendilerine yazı gelmeden pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebileceğini açıkladı. Bakan Şimşek, söz konusu kişilere pişmanlık bildirerek beyanname verdikleri takdirde ceza kesilmeyeceğini ifade etti.

Mehmet Şimşek, bu yıl vergi kaçaklarının önünü kesmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığınca birçok denetimin gerçekleştirildiğine, kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespitinin yapıldığını vurguladı.

1.5 MİLYON KONUT İNCELENDİ

Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilk olarak bankalar, sigorta şirketleri, tapu ve nüfus idareleri başta olmak üzere birçok kurumdan elde edilen bilgilerin analiz edilerek çıkarıldığını ve kiralık 1,5 milyon konut nezdinde ise fiili denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

KİRACILAR ZİYARET EDİLİYOR

Vergi dairesi çalışanları ekiplerinin bizzat kapı kapı dolaşarak konutlarda, evin sahibine, kiracıya ve kira tutarına ilişkin bilgileri kayıt altına aldıklarını aktaran Şimşek, bu çerçevede 400 binden fazla adreste fiili kontrol yapıldığını vurguladı.

PİŞMANLIK BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Gelir sağlamasına rağmen beyanname doldurmayanlar, vergi dairesinden yazı gelmeden Vergi Usul Kanunu'nun pişmanlık maddeleri gereği beyanname verebilecek. Pişmanlıkla beyannameleri verildiğinde ise ceza sistemi durdurulacak. Beyanname, Hazır Beyan Sistemi ile internet üzerinden ve banka kartı ya da kredi kartı ile çevrim içi ödeme işlemi yapılabiliyor.