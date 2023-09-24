Mehmet Şimşek’in yetkileri ele alacağı tarih belli oldu. Gazeteci Sedat Bozkurt açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Nas’ diyerek uyguladığı ‘Çin ekomomi modeli' ekonomik krizi daha da derinleştirerek döviz ve enflasyonu rekor seviyelere çıkardı.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Türkiye'nin yıllardır önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasına dair edindiği bilgileri paylaştı.

1 Nisan'dan, yani yerel seçimlerden hemen sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tam yetki ile ekonominin direksiyonuna oturacağını dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:

"IMF'li ya da IMF’siz kemer sıkma politikaları ve acı reçeteler havalarda uçuşacak. Bunun işaretini bir türlü açıklanamayan, bilinçli olarak uzatılan emeklilerin maaşlarına yapılacak düzeltmelerde görüyoruz. Ocak ayına kadar mesele uzatılırsa, Ocak zammı emeklilerin birkaç yıl içinde alabilecekleri en iyi zam oranı olacak.

'FAİZ YÜZDE 40'A KADAR ÇIKACAK'

'Ben burada olduğum sürece hiç çıkmayacak' denilen faiz oranları da bu yıl sonuna kadar Şimşek’e verilen onay uyarınca yüzde 40’a kadar da çıkacak. Politika faizini yüzde 30 ya da 40 olması, faizlerin bu kadar olduğu gibi bir durum ortaya çıkarıyor ama değil. Çünkü piyasa başka işliyor, faizini bu orana bakmadan hemen enflasyonun üzerine taşıyor.

Tüketici faizi bankalarda yüzde 60’ın, konut kredisi faizi ise yüzde 50’nin üzerinde. Özellikle inşaat sektörünün 'kontak' kapatmaması için Erdoğan’ın bir siyaset yapma aracı olan kamu bankaları muhtemelen devreye sokulacak ve maliyeti daha az konut kredileri ile inşaat sektörüne takviye yapılacaktır. Bu modelin krizleri, sektörleri, 'öldürmeyip süründüren' özelliğe sahip. İktidar düşüren boş tencerelerden de tam burada ayrılıyor bu ekonomik model."

'9 YIL DAHA İKTİDARDA KALMANIN HESABINDA'

Bozkurt, Erdoğan'ın da Şimşek'in de sık sık ekonomik rahatlamanın 2024'ten sonra hissedileceğini beyan ettiğini vurgularken "Tek haneli enflasyon için verilen tarih 2027. Ve bu arada 3 yıl ülke kemer sıkma ve acı reçete ile yönetilecek. Bu çok ağır bir tablo. Erdoğan 2028 yılında yapılacak seçimler için algoritmasını oluşturuyor. Birkaç ay erken yapmak zorunda olduğu seçimlere çok rahat bir ekonomik tablo ile girmenin hesabında" görüşünü dile getirdi; ardından şunları söyledi:

"Planı bunu net gösteriyor. Krizin ardından sağlanan hafif de olsa rahatlama Erdoğan’ın seçimlerde işini kolaylaştırıyor. Bunu denedi ve sonuç aldı. Erdoğan 9 yıl daha iktidarda kalmanın hesabında. Bugünün mevcut siyasi tablosu da bunu mümkün kılıyor. (...)"