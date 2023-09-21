Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten tek cümlelik İngilizce paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararını tek cümlelik İngilizce bir tweet ile değerlendirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten tek cümlelik İngilizce paylaşım

Merkez Bankası, Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30 seviyesine çıkardı. Banka, son aldığı artış kararıyla 3 aydır devam eden faiz artışı serisine yeni bir halka ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X (Twitter) hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Şimşek, İngilizce dilinde yazdığı ve tek cümleden oluşan paylaşımında "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Şimşek'in, söz konusu paylaşımına Bloomberg Middle East'in haberini alıntılaması da dikkat çekti. Bloomberg'in Orta Doğu servisi olan Bloomberg Middle East, 'son dakika' notuyla Merkez Bankası'nın faiz kararını paylaştı. Paylaşımda, "Türkiye enflasyonla mücadele etmek ve piyasaların güvenini geri kazanmak için politika faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti" denildi.

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