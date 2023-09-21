Sarayı uykusuz bırakacak faiz karikatürü. Emre Ulaş mizahın hasosunu çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Erdoğan’ın ‘Nas’ diyerek uyguladığı faiz kararı politikalarını ve Kur Korumalı Mevduat’a (KKM) ilişkin bomba bir karikatüre imza attı.

KKM’nin ekonomimizde açtığı kara deliği gösteren karikatürde Erdoğan, Mehmet Şimşek’e “Hani faiz yükselince enflasyon düşecekti Mehmet? Bu ne hal!?!” sözleriyle tepki gösteriyor.

Mehmet Şimşek ise Erdoğan’a “Bu enflasyon değil. Sizin faiz düşürme tezinizle yumurtadan çıkan “Kur Korumalı Mevduat” canavarı. Çok tez serpildi!.” şeklinde cevap veriyor.

İŞTE O KARİKATÜR

ERDOĞAN’IN ‘ÇİN MODELİ’ EKONOMİ YÖNETİMİ

Erdoğan'ın 'Nas' diyerek faizleri indirttiği dört yıllık "Çin modeli" ekonomi yönetiminin bedelini vatandaş ödüyor.

Faizlerin düşürülmesiyle beraber döviz kurları giderek artarak, özellikle akaryakıt gibi dövize endeksli birçok ürüne gelen zamlarla vatandaş yoksulluğa sürüklendi.

MEHMET ŞİMŞEK SONRASI FAİZ ARTIRIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek’in gelmesinin ardından ise Merkez Bankası faiz artırımlarına başladı.

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30’a çıkardı. Böylece Merkez Bankası, üst üste dördüncü kez faiz artışı gerçekleştirmiş oldu.

KKM’NİN KAMUYA ZARARI 718 MİLYAR TL

Ancak iktidarın krizi söndürmek için 21 Aralık 2021 tarihinde uygulamaya başladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM), gelir dağılımını bozarak, dolarizasyonu ve enflasyonu artırıyor.

2021 yılında hayata geçirilen KKM hesaplarının ulaştığı rakamın 3.4 trilyon TL olduğu belirtiliyor. İddialara göre kamuya görünen zararı 703 milyar TL iken potansiyel zararının ise 718 milyar TL daha olduğu öngörülüyor.