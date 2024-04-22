Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e zehir zemberek sözler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'de gerçekleşen IMF toplantısında Türk halkı için "yerel halk" ifadesini kullanmasına Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den zehir zemberek tepki geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesajında, söz konusu ifadeye ateş püskürdü. Bahçeli, "Türk milletini 'yerel halk' diyerek değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, DEM Parti'nin kazandığı belediyelerdeki skandallara da değindi.

"DEM PARTİ KAPATILSIN. TÜRK BAYRAĞINI KABULLENEMEYENLER VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSIN"

Açıklamasında Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki belediye başkanlığı mazbata töreni sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözler sonrası bir kişinin tutuklandığı olayı işaret eden Bahçeli, “Aziz Atatürk ile Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar bu milletin evladı, Türkiye Cumhuriyeti’nin de mensubu olamazlar.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur.” dedi.