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Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber

7 kere evlenen Seda Sayan, Çağlar Ökten için "Hayatımın en doğru kararı" demişti. Çiftten üzen haber geldi. Seda Sayan ile Çağlar Ökten boşanıyor mu? iddiası gündeme bomba gibi düştü

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 14:27
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden üzen haber geldi

Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
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Seda Sayan 10 ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmişti. 7'inci evliliğini yapan ünlü şarkıcı Çağlar Ökten için "Hayatımın en doğru kararı" demişti.

Yurt dışında sürekli tatil yapıp birlikte fotoğraflar paylaşan ikiliye nazar değdi

Takvim'in haberine göre; Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in boşanacağı iddia edildi. Çift hakkında daha önce de böyle haberler çıkmıştı; ancak açıklama hemen gelirdi.

Bu kez iki isim de çıkan dedikodular karşısında sessizliğini koruyunca boşanacakları iddiası daha da güçlendi.

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