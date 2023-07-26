Mehmet Yalçınkaya MasterChef yayınında Acun Ilıcalı'dan zam istedi

Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye All Star çekimleri esnasında Acun Ilıcalı'ya şakayla karışık sitem etti. Yalçınkaya MasterChef'teki görevi için zam istedi.

Mehmet Yalçınkaya MasterChef yayınında Acun Ilıcalı'dan zam istedi

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef Türkiye All Star yarışması oldukça hareketli başladı. Sezon başlamadan önce jüriye dair pek çok iddia ortaya atıldı. Somer Şef'in programı bıraktığı jürilerin maaş konusunda anlaşamadığı söylenirken 3 şef de ekranda boy gösterdi.

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Ancak zaman zaman şefler işleri yüzünden programlara gelemiyor. Mehmet Şef bu duruma şakayla karışık isyan etti.

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Mehmet Şef yarışma sırasında "Kaderim aynı buradan patrona dönmek istiyorum, birisi yine yok, biri dört hafta gelmez birisi aradayız dükkana gitmiş efendim ben zam istiyorum. Zam istiyorum yeter" dedi.

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Somer Şef ise duruma gülerek "Danillo yolda geliyor ama çok yükümüzü alıyorsun şef bu bahaneyle de tekrar teşekkür edeyim" dedi.

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