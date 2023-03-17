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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine gelecek isim belli oldu.

Galeri Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 10:51
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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın'ın paylaştığı Yargı dizisinde beklemedik bir ayrılık yaşandı.

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Mehmet Yılmaz Ak, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etti. Ak'ın yerine gelecek isim de belli oldu.

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı dizisinde savcı değişimi yaşanacak. Diziye veda eden Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine Yurdaer Okur ekibe geri dönüyor. Okur, daha önce diziye konuk oyuncu olarak dahil olmuş ve HSK'da görev alan baş müfettişi rolünü oynamıştı.

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 57. bölüm fragmanın da Okur'un geri döndüğü ve ekibe "Bıraktığım her şey normale dönmüştü. Hiç böyle bir karşılama düşünmemiştim" diyor.

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMADizide Pars'ı oynayan Mehmet Yılmaz Ak'ın vedasının ardından açıklama yapan yapım şirketi, "Oyuncumuz Mehmet Yılmaz Ak, 55'inci bölüm çekimleri esnasında önce üç günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahneleri çekmeyi reddederek diziden ayrılmıştır. Kendisiyle yapılan görüşmelerde sosyal hayatına zaman bulamadığını, dolayısıyla projeye devam etmenin kendisine değersiz hissettirdiğini belirtmiştir. En azından iki bölüm daha devam etmesi rica edilmiştir. Bu teklifimiz reddedilmiştir. Yarım kalan bölüme sonradan ek sahneler çekilip, bölüm son anda yetiştirildi. Yeniden yazılan senaryolar sebebiyle de tüm ekip zamanlama açısından sıkıntıya girmiştir. Oyuncumuz ölüm sahnesi için dahi sete gelmeyi reddedince, karakterin öldüğüne inandırma yolu olarak bulunmuş final sahnesi ise, sözü edildiği gibi intikam güdüsüyle yazılmamıştır" denildi.

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

MEHMET YILMAZ AK'TAN AÇIKLAMAMehmet Yılmaz Ak ise vedasıyla ilgili yaptığı açıklamada yapım şirketinin iddiasını yalanlayarak "Diziden erken ayrılmak zorunda kaldığım doğrudur. Bunun nedenlerini belirten bir açıklama daha önce yapmıştım. Bu karar; belirtildiği gibi bir anda alınan bir karar olmadı. Haftalar öncesinden (çekimlerim devam ederken) sağlık sorunlarım sebebiyle çekimlere devam edemeyeceğim birçok defa yapım tarafına bildirmiş ve maalesef bir geri dönüş alınmamıştır. Kayıtsız kalınmıştır. Hem Yargı izleyicilerine, bensiz de devam edeceğine inandığım hikayesine, işin senaristlerine, yönetmenine, ekibine, meslektaşlarıma saygıda kusur etmemek için, anlayışınıza sığınarak daha da detaylı yazmamayı uygun görüyorum. 55 bölümdür emek verdiğim Yargı dizisi tarafından, eksik, taraflı açıklamalarla yapılan bu ithamları ve kariyerime verilmesi istenen bu zararı hak etmiyorum. Adaletli de bulmuyorum" dedi.

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

13/17
Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

15/17
Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

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Yargı dizisinde Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

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