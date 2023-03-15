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Mehmet Yılmaz Ak'tan cevap geldi. Yapım şirketi sete gelmemekle suçlamıştı

Yargı'da Savcı Pars'ı oynayan Ak'ın kesik elinin ortaya çıkması seyircide şok etkisi yaratmış, senarist Sema Ergenekon eleştirilmişti. Yapım şirketi eleştirisi sonrası Ak'ı eleştirmişti. Ak da bunun üzerine açıklama yaptı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 09:38
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Yapım şirketi sete gelmemekle suçlamıştı! Mehmet Yılmaz Ak'tan cevap geldi 

Mehmet Yılmaz Ak'tan cevap geldi. Yapım şirketi sete gelmemekle suçlamıştı
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Yargı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Mehmet Yılmaz Ak, açıklamalarda bulundu. Diziye veda eden Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılış şekli seyircinin tepkisini çekmişti. Dizide Savcı Pars'ı oynayan Ak'ın kesik elinin ortaya çıkması seyircide şok etkisi yaratmış, senarist Sema Ergenekon eleştirilmişti.

Bunun üzerine dizinin yapım şirketi Ay Yapım, eleştiriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ay Yapım, "Oyuncumuz Mehmet Yılmaz Ak, 55'inci bölüm çekimleri esnasında önce üç günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahneleri çekmeyi reddederek diziden ayrılmıştır. Kendisiyle yapılan görüşmelerde sosyal hayatına zaman bulamadığını, dolayısıyla projeye devam etmenin kendisine değersiz hissettirdiğini belirtmiştir. En azından iki bölüm daha devam etmesi rica edilmiştir. Bu teklifimiz reddedilmiştir. Yarım kalan bölüme sonradan ek sahneler çekilip, bölüm son anda yetiştirildi. Yeniden yazılan senaryolar sebebiyle de tüm ekip zamanlama açısından sıkıntıya girmiştir. Oyuncumuz ölüm sahnesi için dahi sete gelmeye reddedince, karakterin öldüğüne inandırma yolu olarak bulunmuş final sahnesi ise, sözü edildiği gibi intikam güdüsüyle yazılmamıştır" dedi.

"BİR ANDA ALINAN BİR KARAR OLMADI"

Yapım şirketinin açıklamasını paylaşan senarist Sema Ergenekon, "Bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir" yazmıştı. Bu açıklamalar üzerine Ak, Instagram'dan kendisini savuncu. Oyuncu, "Sevgili Yargı izleyicileri; Öncelikle hakkmda çıkan yönlendirmeli paylaşımlara ve haberlere çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Diziden erken ayrılmak zorunda kaldığım doğrudur. Bunun nedenlerini belirten bir açıklama daha önce yapmıştım. Bu karar; belirtildiği gibi bir anda alınan bir karar olmadı. Haftalar öncesinden (çekimlerim devam ederken) sağlık sorunlarım sebebiyle çekimlere devam edemeyeceğim birçok defa yapım tarafına bildirmiş ve maalesef bir geri dönüş alınmamıştır. Kayıtsız kalınmıştır. Hem Yargı izleyicilerine, bensiz de devam edeceğine inandığım hikayesine, işin senaristlerine, yönetmenine, ekibine, meslektaşlarıma saygıda kusur etmemek için, anlayışınıza sığınarak daha da detaylı yazmamayı uygun görüyorum. 55 bölümdür emek verdiğim Yargı dizisi tarafından, eksik, taraflı açıklamalarla yapılan bu ithamları ve kariyerime verilmesi istenen bu zararı hak etmiyorum. Adaletli de bulmuyorum" dedi.


 

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