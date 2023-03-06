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Mehmet Yılmaz Ak'tan açıklama geldi. Yargı dizisinden ayrıldığı ortaya çıkmıştı

Kanal D’de ekrana gelen ‘Yargı’ dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı ortaya çıkan dizinin Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan açıklama geldi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:22
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Yargı dizisinden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'tan açıklama geldi

Mehmet Yılmaz Ak'tan açıklama geldi. Yargı dizisinden ayrıldığı ortaya çıkmıştı
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde şok ayrılık yaşanmıştı. Projede Savcı Pars karakteriyle beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılması seyircileri şok etmişti.

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinin yapım şirketi Ay Yapım açıklama yaptı. Yapım şirketi Ak'ın sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığını açıkladı. 

Ay Yapım, "Yargı dizimizin oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Yargı hız kesmeyen hikâyesiyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. 

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Savcı Pars karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'tan da bir açıklama geldi. Ak “Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı, anlayışla karşılayan Ay Yapım ile ekibe teşekkür ederim. Sağlığımla alakalı uzun vadede endişe edilecek bir durum yoktur” dedi. 

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