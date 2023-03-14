'Yargı'dan 'Savcı Pars' açıklaması! Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrılmıştı

Ay Yapım, Kanal D'de pazar akşamları yayınlanan, her bölümde heyecanın bir an olsun düşmediği Yargı dizisinde 'Savcı Pars' karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın, sevilen diziden ayrıldığını duyurmuştu. Ak'ın yaşadığı sağlık sorunları gerekçesiyle diziye veda ettiği belirtilmişti.

"DOKTOR RAPORU SUNDU, KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI"

"Yargı dizimizin oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır. 'Yargı' hız kesmeyen hikâyesiyle seyirci izleyici ile buluşmaya devam edecek."

"HİÇ İSTEMESEK DE PARS'IN HİKAYESNİ SONLANDIRMAK ZORUNDA KALDIK"

12 Mart Pazar akşamı yayınlanan 56'ncı bölümde, Savcı'nın yer almaması ve final sahnesinde bir kuyumcuda kesik elin ortaya çıkması dikkat çekmişti. Yargı dizisi, "Senarist Sema Ergenekon tarafından Pars'a intikam güdüsüyle final sahnesi yazıldığı" iddiasına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek; yapım olarak bizler de hiç istemesek de Pars karakterinin hikâyesini sonlandırmak zorunda kaldığımızı duyurmak isteriz" denildi.

"ÖLÜM SAHNESİ İÇİN DAHİ SETE GELMEYİ REDDETTİ"

Oyuncumuz Mehmet Yılmaz Ak 55'inci bölüm çekimleri esnasında önce 3 günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahnelerin çekmeyi reddederek dizimizden ayrılmıştır. Kendisiyle yapılan görüşmelerde sosyal hayatına zaman bulamadığını, dolayısıyla projeye devam etmesinin kendisini değersiz hissettirdiğini belirtmiştir. Ayrılma kararı tarafımızca saygıyla karşılanmış ama hikaye ve yayınlanacak bölümleri riske atmamak adına en azından iki bölüm daha devam etmesi rica edilmiştir. Ancak 'Ne aksayacak hikayenin, ne de aksayacak yayının kendisinden değerli olmadığını' ifade ederek bu iki bölümlük devamlılık teklifimiz reddedilmiştir. Bu kararı ve bakış açısına saygı duyduğumuzu belirterek yarım bırakılan bölüme sonradan ek sahneler çekildiğini, bölümünün yayınına son anda yetiştirdiğini ve bölüm yapım tarafında aksaklıklar getirdiğini belirtmek isteriz. Halihazırda yeniden yazılan senaryolar sebebiyle de tüm ekip zamanlama açısından sıkıntıya girmiştir. Fakat senaryo çalışmaları büyük bir özveriyle devam etmektedir. Hikayemizdeki Pars karakterinin birdenbire yok olması ne hikâye, ne de karakter inandırıcılığı açısından mümkün olmayacağı için karakterin öldürülmüş olmasına ki, buna da oyuncunun talebiyle karar verilmiştir. Oyuncumuz ölüm sahnesi için dahi sete gelmeyi reddedince karakterinin öldüğüne inandırma yolu olarak bulunmuş ve final sahnesi ise sözü edildiği gibi bir intikam güdüsüyle yazılmamıştır. Hikayeyi tamamlama, havada bırakmama adına gösterilen bir çabanın ürünüdür. Bizleri üzen oyuncumuzun saygı duyduğumuz bu ayrılma kararından ziyade ayrılış biçimi olmuştur.