Mehmetçik Erzincan'da maden sahasına indi. Arama kurtarma çalışmalarına tam destek veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 3’üncü Ordu Komutanlığı’na bağlı Ordu İstihkâm Savaş Taburu, toprak kayması meydana gelen Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor

MSB’den yapılan açıklama şöyle:

“3’üncü Ordu Komutanlığımız, toprak kayması meydana gelen Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor. Erzincan Valiliğinin talebi üzerine; 3’üncü Ordu İstihkâm Savaş Taburu, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak haber alınamayan işçi kardeşlerimizi kurtarma çalışmaları yürütüyor.”