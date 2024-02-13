Mehmetçik Erzincan'da maden sahasına indi. Arama kurtarma çalışmalarına tam destek veriliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmetçik Erzincan'da maden sahasına indi. Arama kurtarma çalışmalarına tam destek veriliyor
Erzincan İliç’te meydana gelen altın madeninde göçük ve toprak kayması faciasında, toprak altında mahsur kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı personeli de katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 3’üncü Ordu Komutanlığı’na bağlı Ordu İstihkâm Savaş Taburu, toprak kayması meydana gelen Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor

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MSB’den yapılan açıklama şöyle:

“3’üncü Ordu Komutanlığımız, toprak kayması meydana gelen Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor. Erzincan Valiliğinin talebi üzerine; 3’üncü Ordu İstihkâm Savaş Taburu, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak haber alınamayan işçi kardeşlerimizi kurtarma çalışmaları yürütüyor.”

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