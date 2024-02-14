TMMOB’dan flaş iddia: Göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın 5 katı

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçük altında 9 işçinin kalmış olabileceğini açıkladı.

Daha önce siyanür sızıntısıyla da gündeme gelen madende yaşanan toprak kaymasının sebebinin siyanürlü toprak olduğu belirtiliyor.

T24’ten Ege Vural Hükümdar’a konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Türkkolu, toprak kayması meydana gelmeden önce yetkilileri defalarca uyardıklarını ve medenin açıldığı zamandan bu yana bölge sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

“BİZE GELEN BİLGİ İLE RESMİ RAKAM UYUŞMUYOR”

Yetkililer tarafından açıklanan kayıp sayısının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Türkkolu, “Açıkçası bize gelen açıklamalar resmi rakam ile uyuşmuyor, göçük altında kalan madencilerin resmi rakamın beş katı olduğu yönünde bir bilgi geldi bize." diye konuştu.

“KAÇ KERE ‘KAPATILSIN’ DEDİK”

Madenin zararları ve kapatılması gerektiği konusunda yetkililerin defalarca kez uyarıldığını belirten Türkkolu, “Kaç kere kapatılması gerektiğini söylesek de yetkili kişiler maalesef madenin kapasitesini artırarak bize cevap verdiler.” dedi.

“YAĞMUR YAĞARSA BÖLGEDE GAZ ZEHİRLENMESİ OLUR”

Türkkolu, en büyük temennilerinin bölgede yağmur yağmamasının olduğunu, aksi halde gaz zehirlenmesi meydana gelebileceğini kaydetti.

Maden alanında bulunan siyanürün otuz kilometrelik bir çevreyi etkileyeceğini belirten Türkkolu, arama ve kurtarma çalışmalarında gerekli ekipmanı ve eğitimi olmayan kişilerin rol almaması gerektiğini vurguladı.