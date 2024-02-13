Altın madenindeki facia sonrası korkutan uyarı. 'Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek'

Kaynak: Haber Merkezi
Altın madenindeki facia sonrası korkutan uyarı. 'Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek'
Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, İliç'te yaşanan faciaya ilişkin siyanüre dikkat çekerek, "Bu mevki Fırat Nehri'ne de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat’a ulaşması acilen önlenmelidir" ifadeleri kullandı.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Erzincan'ın İliç ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Yapılan ilk tespitlere göre 9 işçi göçük altında kalırken, uzmanlar siyanürün su kaynaklarına karışma ihtimali üzerinde duruyor.

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“FIRAT'IN ÖNÜ KAPATILMALIDIR”

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “Bu işlenmiş topraktır. Altının çıkarılması için işlenen zehirli siyanürlü madde ve onun için kimyasal kullanılan, altını ayırmak için işlemden geçirilen toprak bu maalesef. Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat’a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

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YERLİKAYA: 9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, meydana gelen kazayla ilgili madende 667 çalışan olduğunu ve 9 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Yerlikaya, arama kurtarma için 400 kişinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

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