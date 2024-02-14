Celal Şengör'ün sözleri yeniden gündemde: Altın madenine karşı çıkanlara 'zırcahil' demişti

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçük altında 9 işçinin kalmış olabileceğini açıkladı.

Facianın ardından Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör’ün daha önce altın madenine karşı çıkanlara yönelik sözleri yeniden gündem oldu.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde katıldığı ‘eski maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması’ konulu panelde konuşan Şengör, madenciliğin çevreye zararlı olduğunu savunan çevrecileri "zırcahil olmakla" suçlamıştı.

Şengör, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tekrar edelim, biz doğayı tahrip etmiyoruz, doğanın yüzünü değiştiriyoruz. Bu yüz senin, bunun, onun hoşuna gitmeyebilir. Bir kere niye hoşuna gitmiyor bunu öğrenmemiz lazım. Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir, bir kere bunu tespit edeceğiz. Bunu tespit ettikten sonra yüzde 99.9 bakacaksınız, rahatsız olanlar zır cahildir."