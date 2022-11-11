11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika’da 2 kız kardeş kanalizasyona düşerek öldü

Meksika’da 2 kız kardeş kanalizasyona düşerek öldü

Meksika’nın başkenti Mexico City’de akşam saatlerinde konsere giden 2 genç kız kardeş, üstü açık bırakılan bir kanalizasyona düşerek hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 23:04
Takip Et

Meksika’da 2 kız kardeş kanalizasyona düşerek öldü

Meksika’da 2 kız kardeş kanalizasyona düşerek öldü
+
Aa
-

(İHA) - Meksika'nın başkenti Mexico City’nin Iztacalco belediyesinde meydana gelen olayda, babaları ile birlikte konsere gittikleri öğrenilen 16 ve 23 yaşlarındaki Vanessa ve Brenda adlı 2 kız kardeşten biri akşam karanlığında fark edemeyerek üstü açık bırakılan 4 metre derinliğindeki kanalizasyona düştü.

Ardından diğer kız da kardeşini kurtarmak için kanalizasyona girdi ancak her 2 kız kardeş de suyla dolu kanalizasyon çukurundan çıkamadı.

Olay üzerine kızların babası çevreden bir halat bularak çocuklarına yardım etmek için kanalizasyona indi fakat suyun derin olması sebebiyle başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen acil yardım ekipleri kanalizasyonda genç kızların cansız bedenlerine ulaştı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, kanalizasyonun kapatılması için yetkililere haber verildiğini ancak ilgilenen olmadığını ifade ederken, bununla birlikte çevrede üstü kapatılmamış halde 4 tane kanalizasyon deliği bulunduğunu söyledi.

Mexico City Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
1
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
2
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
3
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
4
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
5
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
7
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿İki saatte 200 bin lira ceza kesildi
﻿İki saatte 200 bin lira ceza kesildi
﻿İki saatte 200 bin lira ceza kesildi
﻿Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
﻿Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
﻿Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
﻿Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿BM yetkilileri ile Rusya heyeti, tahıl ve gübre sevkiyatını görüştü
﻿BM yetkilileri ile Rusya heyeti, tahıl ve gübre sevkiyatını görüştü
﻿BM yetkilileri ile Rusya heyeti, tahıl ve gübre sevkiyatını görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.