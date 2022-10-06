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Belediye binasına silahlı saldırı. Başkan dahil 19 kişi hayatını kaybetti

Meksika’da belediye binasına düzenlenen silahlı saldırıda Totolapan Belediye Başkanı Conrado Alameda Mendoza'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 19:45
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Meksika’da belediye binasına silahlı saldırı: 19 ölü

Belediye binasına silahlı saldırı. Başkan dahil 19 kişi hayatını kaybetti
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Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Totolapan şehrinde belediye binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Totolapan Belediye Başkanı Conrado Alameda Mendoza ve babası ile birlikte toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre silahlı kişilerin belediye binasına iki minibüsle geldikleri ve aynı saatlerde Belediye Başkanı Mendoza’nın akrabalarının bulunduğu iki eve daha saldırı düzenlendiği öğrenildi. Guerrero Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, saldırganların henüz yakalanamadığı bildirildi.

Yapılan saldırı, sosyal medyada yayınlanan bir video ile Los Tequileros adlı suç örgütü tarafından üstlenildi.

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Abbas
6.10.2022 19:49
İşte Türkiye benzeri Fukara ülke  
 
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