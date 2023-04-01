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Sıcak hava balonu alev aldı

Meksika’nın piramitleriyle ünlü Teotihuacan şehrinde bir sıcak hava balonunun alev alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 23:49
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Meksika’da balon kazası

Sıcak hava balonu alev aldı
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(İHA) Meksika eyaletinin tarihi Teotihuacan şehrinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, turistik bir sıcak hava balonu havalandıktan sonra sepeti alev aldı. Yanan balon bir süre havada ilerledikten sonra düşerken, Teotihuacan şehri Sivil Koruma Birimi kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını bildirdi. 

Yaralılar arasında 13 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu bildirildi. Yaralılar olay yerine gelen acil yardım ekipleri tarafından tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırdı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, balonun pilotu sepet alev aldıktan sonra yere güvenlik halatını sarkıttı. 

Ancak balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını kaybetti. Kazadan sağ olarak kurtulan balonun pilotu olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri operasyon başlattı. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde balondan atlayan 2 kişi görülüyor.

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