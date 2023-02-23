Meksika'yı karıştıran 'seçim reformu' kararı: Ülke ayağa kalktı

AA'da yer alan habere göre, Senato'da yapılan oylamada, seçimleri denetleyen Ulusal Seçim Kurumunda değişiklik öngören reform lehine 72'ye karşı 50 oy kullanıldı.



Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Senato tarafından oylanan reformun yasalaşması için onay vermesi gerekiyor. Seçim organının denetleme ve yaptırım yetkilerini sınırlayacak olan girişimi desteklediği bilinen Obrador'un reforma onay vermesi bekleniyor.



Ancak söz konusu reformun demokrasiyi baltalayacağını savunan muhalefet ise değişikliği hemen yüksek mahkemeye taşıyacağını açıkladı.



Muhalifler ayrıca birden fazla şehirde protestolar planlıyor.



- Kampanya finansmanı kurallarını ihlal

Ulusal Seçim Kurumu, oylamanın ardından, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, reformun, kurumun kampanya finansmanı kurallarını ihlal eden adaylara ve partilere uygulayabileceği yaptırımları zayıflatarak "seçimlerin eşitliğini ve şeffaflığını riske attığını" ifade etti.



"B Planı" olarak bilinen reform girişimi, daha kapsamlı seçim değişiklikleri içeren anayasa reformu için Kongre'de yeterli oyu alamayınca Obrador tarafından Aralık ayında önerilmişti.



Obrador, 2018'de seçimlerindeki zaferinden bu yana, seçim yapmanın maliyetli olduğundan defalarca şikayet ederek Ulusal Seçim Kurumunun bütçesini kısmaya çalışıyor ve sık sık bağımsız kuruluşun seçkinlerin elinde olduğunu iddia ediyor.