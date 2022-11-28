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Meksika’da kartel şiddeti. Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu

Meksika’nın Nuevo Laredo şehrinde kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle kentte eğitime ara verildi, toplu taşıma hizmeti durduruldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 22:05
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Meksika’da kartel şiddeti. Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu

Meksika’da kartel şiddeti. Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu
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İHA - Meksika’nın Tamaulipas eyaletine bağlı Nuevo Laredo şehrinde sabahın erken saatlerinde kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. ABD’nin Texas eyaleti sınırında yer alan kentte, kartel üyeleri çok sayıda aracı ateşe vererek yolları trafiğe kapattı. Şehrin birçok noktasında yaşanan çatışmalar halkta paniğe yol açarken, yerel yönetim güvenlik nedeniyle okulların tatil edildiğini ve toplu taşıma hizmetinin durdurulduğunu açıkladı. Şehirdeki ABD Konsolosluğu ise, yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle tüm hizmetlerin askıya alınarak randevuların iptal edildiğini duyurarak, personeline güvenli bir yere sığınma çağrısı yaptı.

Kartel liderinin tutuklanması nedeniyle çatışmalar patlak verdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamada, saldırıların şehirde faaliyet gösteren bir kartel liderinin tutuklanması nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, yakalanan liderin son günlerde Nuevo Laredo şehrinde gerçekleştirilen birçok şiddet olayından sorumlu olduğunu ifade etti.
Yetkililer, 2 saatten fazla süren çatışmalar sonrası Meksika ordusunun desteğiyle Nuevo Laredo şehrinde asayişin yeniden sağladığını bildirdi. Şu ana kadar çatışmalarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, “Comandante Negrolo” olarak tanınan kartel liderinin başkent Mexico City’ye götürüldüğü bildirildi.

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