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Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da duruşma salonunda kalp krizi geçirdi

BTA haber ajansı, Mustafa Levent Göktaş'ın (63) Bulgaristan'da Haskovo Bölge Mahkemesi'nde bugün çıktığı duruşma salonunda kalp krizi geçirip, ambülansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 20:08
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Levent Göktaş Bulgaristan'da duruşma salonunda kalp krizi geçirdi

Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da duruşma salonunda kalp krizi geçirdi
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Avukatları Anton Popov ve İvan İvanov vasıtasıyla Haskovo kentinde kiralık bir dairede ev hapsine geçme talebini mahkemeye sunan Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş, bugünkü karar duruşmasında kalp krizi geçirdi. 

Duruşmada  Levent Göktaş tercüman vasıtasıyla 9 Kasım'dan bu yana üç kez kalp krizi geçirdiğini, ilkinde ambülansla acil servisine kaldırıldığını, diğer iki seferde de doktorların hapishanede tedavi ettiklerini açıkladı. 

Fenalık geçirmesi nedeniyle  ev hapsi talebi duruşması 21 Kasım'a ertelendi.

TÜRKİYE'YE İADESİ İSTENİYOR

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade duruşması 25 Kasım'da yapılacak.

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