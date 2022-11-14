Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da duruşma salonunda kalp krizi geçirdi

Avukatları Anton Popov ve İvan İvanov vasıtasıyla Haskovo kentinde kiralık bir dairede ev hapsine geçme talebini mahkemeye sunan Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş, bugünkü karar duruşmasında kalp krizi geçirdi.

Duruşmada Levent Göktaş tercüman vasıtasıyla 9 Kasım'dan bu yana üç kez kalp krizi geçirdiğini, ilkinde ambülansla acil servisine kaldırıldığını, diğer iki seferde de doktorların hapishanede tedavi ettiklerini açıkladı.

Fenalık geçirmesi nedeniyle ev hapsi talebi duruşması 21 Kasım'a ertelendi.

TÜRKİYE'YE İADESİ İSTENİYOR

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade duruşması 25 Kasım'da yapılacak.