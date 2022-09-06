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Levent Göktaş mahkemeye böyle çıkarıldı. İade talepnamesi gönderildi

Bulgaristan’da yakalanan Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş, ilk kez mahkemeye çıkarıldı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 00:16
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 08:31
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Bulgaristan’da yakalanmıştı. Levent Göktaş mahkemeye böyle çıkarıldı. İade talepnamesi gönderildi

Levent Göktaş mahkemeye böyle çıkarıldı. İade talepnamesi gönderildi
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman vakıflarına yönelik çalışmalarını yürütürken 18 Aralık 2002’de uğradığı suikast sonucu katledilen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş, geçen hafta Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı. Savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş, bugün Haskova İl Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

DHA’nın haberine göre; savcılık, elleri kelepçeli olarak duruşmaya çıkarılan Levent Göktaş'ın 40 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Haskova İl Mahkemesi'ndeki duruşma sürüyor.

"TÜRKİYE'DEKİ HAKLARINI BULGARİSTAN'DAN ARAMAYI DÜŞÜNMÜŞ"

Göktaş'ı savunan Bulgar avukat İvan İvanov, duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin yasa dışı olarak Bulgaristan'a girmekle suçlandığını belirtti. Firari zanlı Göktaş'ın yeşil pasaportu bulunduğunu ve AB ülkelerine vizesiz girme hakkı olduğunu söyleyen İvanov, "Arandığı için Bulgaristan'a yasadışı yollardan girmiş. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'dan aramayı düşünmüş" dedi.

Levent Göktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi de Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmişti. 

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