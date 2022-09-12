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Levent Göktaş’tan yeni hamle geldi. Türkiye iadesini istemişti

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, Levent Göktaş'ın Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:38
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Türkiye iadesini istemişti. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş’tan yeni hamle geldi

Levent Göktaş’tan yeni hamle geldi. Türkiye iadesini istemişti
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Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı firari zanlılarından levent Göktaş, Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu

Levent Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, "Tutuklanmasının ardından Türkiye'de insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalacağından, hayatının ve sağlığının tehdit edileceğinden korkmakta" dedi.

Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Levent Göktaş için kırmızı bülten talebi, 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderilmişti. Avukatı, Göktaş'ın taleplerinden birinin 26 Ağustos'ta gerçekleştiğine dikkat çekti.

İvanov şunları kaydetti:

"Levent Göktaş, tutuklanmasının hemen ardından 23.08.2022 tarihli sorgulama protokolünde belgelenen uluslararası korumaya tabi olduğunu belirtti.
Göktaş, Devlet Mülteciler Dairesi Başkanına koruma, Bulgaristan cumhurbaşkanına da sığınma talebinde bulundu.
Levent Göktaş'ın bu talepleri, Türkiye Cumhuriyeti yakalama kararı çıkartmadan önce 26.08.22. ve 29.08.22 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Göktaş hakkında Bulgaristan'da, kaçak girişten dava açılmış olup, bu davanın çözülmesi gerekiyor.
Şunu söylemek gerekir ki kişi, koruma talebiyle ülkeye girdiğinde cezaya tabi değildir.
Ancak mahkeme aksi yönde de karar verebilir.
Herhangi bir siyasi veya suç örgütünün üyesi değil.
Hükümeti devirmek için ne o zaman ne de sonrasında çalışmadı.
Göktaş, başarılı bir hukuk pratiğine sahip bir avukat olarak tekrar çalıştı.
Şu anda tamamen siyasi güdümlü, düzmece bir suçlamayla yeniden hedef alınıyor ve işlemediği bir suçla siyasi baskıya maruz kalacağından korkuyor.
Türkiye'nin iade talepleri siyasi gerekçelerle imkânsız."

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