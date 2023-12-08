Meltem Cumbul ekranlara geri dönüyor. Heyecanla beklenen dizi için ABD’den geldi

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Mahsun Kırmızıgül'ün ‘Güzel Atlar Diyarı’ dizisi için Amerika'dan Türkiye'ye döndü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Meltem Cumbul ekranlara geri dönüyor. Heyecanla beklenen dizi için ABD’den geldi

Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Yılan Hikayesi, Biz Size Aşık Olduk, Gurbet Kadını, Aşk Yakar ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul uzun zamandır Amerika'da hayatını sürdürüyordu.

640xauto-2.jpg

Bir süredir herhangi bir projede de yer almayan Meltem Cumbul heyecanla beklenen o dizi için İstanbul'a döndü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Mahsun Kırmızıgül’ün yıllar sonra ekrana döneceği yeni iddialı dizisi Güzel Atlar Diyarı'nın kadrosuna katıldı.

meltem-cumbul.jpg

Mahsun Kırmızıgül’ün Murat Tokat’la ortak olduğu Boyut Film, diziyi duayen yapımcı Fatih Aksoy’la beraber çekecek. İlk bölümlerinin yönetmenliğine Mahsun Kırmızıgül’ün imza atacağı dizide masalsı bir aşk hikâyesi anlatılacak.

640xauto-4.jpg

Çekimleri İstanbul, Diyarbakır, Karadeniz ve Kapadokya’da yapılacak dizinin senaryosunu ise Feraye Şahin kaleme alıyor. Dizi için ilk anlaşılan oyuncusu Halil Ergün olmuştu.

İlgili Haberler
Meltem Cumbul konserden toplanan parayı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışladı
Meltem Cumbul duyurdu. Depremzedeler için New York'ta yardım konseri düzenlenecek
Öne Çıkanlar
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Acun Ilıcalı’dan kafaları karıştıran paylaşım. Yarışmadan çekildiği söyleniyordu Magazin
Acun Ilıcalı’dan kafaları karıştıran paylaşım. Yarışmadan çekildiği söyleniyordu
Özgür Özel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan takipteyim mesajı Gündem
Özgür Özel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan takipteyim mesajı
Halkbank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde. Brezilya takımını devirdi Spor
Halkbank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde. Brezilya takımını devirdi
Antalya Alacabel'e yılın ilk karı düştü Gündem
Antalya Alacabel'e yılın ilk karı düştü
Akşener'den işbirliğini reddedenlere cevap. 'Yeteri kadar fedakarlık yaptık' Gündem
Akşener'den işbirliğini reddedenlere cevap. 'Yeteri kadar fedakarlık yaptık'
Çalınan 65 bin TL’lik malzemeler bulundu Gündem
Çalınan 65 bin TL’lik malzemeler bulundu