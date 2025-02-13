Memleket iyiye gitmiyor onu demek istiyorum

Siyasetin kendine has kuralları olması gerekir, diye düşünüyorum.

Siyasetin, bir ahlâkı…

Bir işleyişi…

Ekonomik, sosyal, kültürel, vs. dallarda bir planlaması olması gerekir mesela.

Hedefi olması gerekir.

Çünkü benim ülkemde siyaset, memleket evlatlarının geleceklerinin önünü açsın istiyorum.

*

Geleceğin daha iyi olabilmesi için nasıl hayaller kurulabileceğini…

Neden çok çalışmaları gerektiğini…

Nelerin nasıl yapılabileceğini…

Aynı amaca hizmet eden…

Aynı sınırlar içinde yaşayan insanların ortak değerlerine sahip çıkarak, nasıl bir gelecek kurulabileceğini belirlemez mi o siyaset?

Bence belirler.

*

Peki, bugün ne durumdayız?

Taşın altına sahiden eller sokuluyor mu?

İktidarın; ekonomik sosyal ve kültürel alanda memleketin muasır medeniyet seviyesine çıkarılması konusunda nasıl bir çabası ve çalışması var.

Ben göremiyorum.

İnanın o gelişmişliği görmek istiyorum…

İnsanımızın yüzünün güldüğünü…

Emeklilerin huzur ve güven içinde olduklarını sahiden göremiyorum.

İşten atılmalar olmasın istiyorum.

Çalışanımız sokaklarda hak aramak zorunda bırakılmasa keşke!

*

Lütfen beni yanlış anlamayın.

Benim önüme konulan fotoğraftan ben bunları görüyorum.

Yurdum insanının umutsuzluğunu görüyorum…

Gelişmemişliğimizi görüyorum…

Plansızlığı görüyorum…

Özellikle son on yılda kavgacı ve ayrıştırıcı bir yaklaşım içinde olunduğunu görüyorum.

Sevgisizliği görüyorum…

Şiddeti görüyorum…

Samimiyetsizliği görüyorum.

*

Daha sayayım mı?

Oysa ben bizi mutlu edecek, yüzümüzü güldürecek şeyleri görmek istiyorum, ama bu görmek istemediklerimiz yaşamımızın her tarafına sinmiş maalesef.

*

İktidar; her anlamda “Çok iyiye gidiyoruz” dedikleri şu günlerde bile vatandaşın ne çektiğinden bihaber maalesef.

Tutulan ne varsa insanın elinde kalıyor.

Çalışanın aldığı asgari ücret, evinin kirasına bile yetmiyor.

Bakanlar bile sıkıntılıymış gibi geliyor bana, rahat konuşamıyorlar.

Bu şartlarda nasıl iyiye gidiyoruz, söyler misiniz?

*

İktidarın; “Muhalefet doğruyu söylemiyor…

Bizim üzerinde çalıştığımız programlar çok iyi ilerliyor…

Enflasyon düşüyor” söylemleri, inanın bana vatandaşı hiç etkilemiyor…

Umutlandırmıyor…

Öyle olunca da geçen seçimde bir tarafını kaybeden iktidar, önümüzdeki seçimde -böyle giderse, vatandaşın sesine, kendilerini uyaran yazılara kulak vermez, etrafındaki insanların suflelerini önemserlerse- elindekini de kaybedebilir.

Bu da kuvvetle muhtemeldir.

Görünen o!

Artık bu durum fark edilsin istiyorum!

*

Çünkü yurdum insanının yüzünde bu tedirginlik…

Bu durağanlık görülüyor.

Böyle bir görüntü de toplum motivasyonunun çöktüğünü gösteriyor.

Bu olumsuzlukları vatandaş yaşıyor.

*

Diğer taraftan ister kabul edelim ister etmeyelim, iktidarın liderlerinin yaşlandıkları ve hastalıkla uğraştıkları gerçeği de ortada.

Hem Sayın Erdoğan…

Hem Sayın Bahçeli…

*

Allah şifalar versin!

Ancak ikisinin de sağlık sorunları bir türlü peşlerini bırakmıyor.

Onlar da bu ağır yükü bırakmıyor.

Elbette onların bileceği şey.

*

Evet öyle de maalesef memleket de iyiye gitmiyor.

Onu demek istiyorum!

Bilmem anlatabiliyor muyum?