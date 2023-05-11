Memleket Partisi’nden Muharrem İnce'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, Muharrem İnce'nin sağlık durumuna ilişkin, “Saldırıların dozajı ve şiddeti çok fazla arttı. Hiçbir insan psikolojisi buna kolay kolay dayanamaz. Hastaneye yatırılmadı, evde dinleniyor kendisi. Tansiyonu yükseldiği için mitinglerini iptal etti." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi’nden Muharrem İnce'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce'nin önce sağlık sorunları nedeniyle Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiği daha sonra kalp krizi riskine karşı kendisine dilaltı hapı verildiği iddiaları birçok sosyal medya hesabı ve basın organı tarafından paylaşıldı.

tv100’de canlı yayın konuğu olan Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, İnce'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Sayan, "Tabii bu yaşananlar kolay değil. Özellikle Memleket Partisi’nin kurulduğu günden bu yana sürekli bu saldırılarla boğuşmak zorundayız ama seçime yaklaştığımız bu dönemde saldırıların şiddeti iyice arttı" ifadelerini kullandı.

SAHTE DEKONT İDDİALARI

Partisine sosyal medyada boğma operasyonları gerçekleştirilmeye çalışıldığını aktaran Sayan, şu şekilde konuştu:

"Bir takım sahte dekontlar ve görüntüler yayımlayarak algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Konunun özel hayat üzerinden tartışmasını rasyonel bulmuyorum. Burada iyi niyet olmadığını düşünüyorum. Sayın İnce’nin eşinin bindiği araba, 10 milyon dolar aldığına dair sahte dekontun tarihi de biliyorsunuz pazar günüydü. Bankalar biliyorsunuz pazar günü çalışmaz. O kadar yüksek meblağ internet üzerinden de gitmez. Bu yayınlanan görüntüler… İsrail, Alman kaynaklı olduğu da ortaya çıktı. Bu görüntüler sahte ve yalan görüntülerdir"

"İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEK"

Sayan son olarak İnce'nin yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sosyal medyada adaylıktan çekileceğine dair paylaşımların olduğunu söyleyerek, "Muharrem İnce adaylıktan çekilmeyecek" açıklamasında bulundu.

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