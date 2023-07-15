Memur maaşları bugün zamsız. "3.770 TL hiç yatmayacak"

Milli Gazete'nin haberine göre, her ayın 15’inde yatan memur maaşları, zam düzenlemesinin yapıldığı kanun, henüz yürürlüğe girmediği için bu gece banka hesaplarına seyyanen zam olmadan yatacak. Peki, memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

Memur maaşı ve emekli maaşında yapılacak zamma ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklifin maaş zammına ilişkin hükümleri, Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçen haliyle bir değişiklik olmadan kanunlaştı.

Memur maaşlarına yüzde 17,55 oranına ilave 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

"HİÇ YATMAYACAK"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Profesörü Murat Batı maaşlara ilişkin, “8.077 TL’lik seyyanen, zam kanun henüz yürürlüğe girmediği için bu gece maaşlarda görülmeyecek. Kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 8.077 TL olarak ödenecek. Ancak seyyanen zam maddesinin yürürlük tarihi 15 Temmuz olması nedeniyle 1-14 Temmuza isabet eden 3.770 TL hiç yatmayacak” ifadelerini kullandı.

Memur maaşında yapılan zamda fark ödemelerinin bu ay içinde hesaplara geçecek.