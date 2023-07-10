Memur ve emeklilere şok: Seyyanen zam maaşa yansımayacak. Gözden kaçan iki detayı Orhan Uğuroğlu açıkladı

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası memurlara ve emeklilere yapılacak zamlar merak konusu olmuştu. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanırken Meclis gündemine gelen kanun teklifi ile emekli maaşlarına enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25’lik zam yapılması öngörülüyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi" diyen Güler, "En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artışı öngörüyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, herkesin gözünden kaçan iki detayı sosyal medya hesabından açıkladı.

Söz konusu olan 8 bin liralık zammın, memur emekli maaşları ve ikramiyelerine yansımayacağını belirten Uğuroğlu, şu ifadeleri kullandı:

AKP iktidarının 8 bin lira seyyanen zammının ilk kazığı şu oldu: Memurların emekli maaşları ve ikramiyelerine yansımayacak.

İkinci kazık ise şöyle ortaya çıktı: Toplu sözleşme kanunu gereğince memurlara verilen haklar, memur emeklilerine de aynen uygulanır. Memur emeklileri de yandı...

Bu sözlerini ise Uğuroğlu "yazıklar olsun" ifadeleri ile bitirdi.

NE OLMUŞTU?

TBMM'de "En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır" ifadesini kullanan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız." demişti.

"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN 500 TL'YE ÇIKARILMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Güler, "Asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesini, tutarının da aylık 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.