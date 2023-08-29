Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde Hakem Kurulu'nun karar vermesine az bir zaman kaldı. Artan maaşlarla birlikte memur ve emeklilere ek ödeme de yapılacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Hakem Kurulu zam kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek. Toplu sözleşmede uzlaşılan maddelerle kamu çalışanlarına yeni sosyal haklar sağlanırken, ücret dengesizliği de sona erecek.
Müdür ve dengi unvanlardaki personelin özel hizmet tazminatı oranları 20 puan (969 lira), müdür yardımcısı unvanlardakilerin de 15 puan (726 lira) artırılacak. Mühendislere yılbaşından geçerli olmak üzere 968 lira ilave ödeme yapılacak.
Kamu çalışanlarının 2024-2025 yılları arasındaki maaş zamları, sosyal haklarının belirlenmesi için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri maaş zam oranı dışında 11 hizmet kolunda uzlaşmayla sonuçlandı. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.
Toplu sözleşmede uzlaşılan başlıklar arasında mühendislerin ek ödemelerinin artırılması da yer alıyor. Buna göre, 1 ve ikinci derece mühendislere gelecek yılın başından geçerli olmak üzere 968 lira verilecek.
Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, bölge plancısı, şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan 1-2 dereceden aylık alanlara 20 ek puan, 3-4 dereceden aylık alanlar 10 ek puan, diğer derecelerden aylık alanlara 5 ek puan verilecek.
Mühendislerin arazi tazminatı da günlük 30 lira artırıldı. Teknik öğretmen unvanı alanların 145 lira olan arazi tazminatı da 174 lira oldu.
Merkez teşkilatında servis hizmeti alamayan kamu çalışanlarına toplu taşıma kartı verilecek. Üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi aylık ödenecek.
KİT'lerde çalışan başmüdür, fabrika, işletme müdürlerine ilave 25 puan üzerinden ödenen özel hizmet tazminatı oranı 30 puana (242 lira) çıkarıldı.
Şeflere ilave 10 puan üzerinden verilen özel hizmet tazminatı oranı 581 lira yükseltildi. Öte yandan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ve memurlar anlaşamamıştı ve süreç hakem kuruluna gitmişti.
Öte yandan Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.
Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şunları kaydetti; "Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı."
Sözleşmede, 11 hizmet kolunda ilave kazanımlardan oluşan 128 yeni ve revize maddenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:
"291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi.
Bu da şunu gösteriyor; memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Bu konuda da bir madde imzaladık. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 Sayılı Yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olacak."
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Maaş zammıyla ilgili gözler şimdi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda olacak. Böylece 31 Ağustos'ta Memur ve memur emeklisinin zam oranları belli olacak.
11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurulun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından, Bakanlık bahçesine giderek toplantıyı takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.
Kısmi uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imza attıklarını belirten Işıkhan, kararın tüm kamu görevlilerine, ailelerine ve emeklilerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" dedi.