Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde Hakem Kurulu'nun karar vermesine az bir zaman kaldı. Artan maaşlarla birlikte memur ve emeklilere ek ödeme de yapılacak.

1/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 1

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Hakem Kurulu zam kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek. Toplu sözleşmede uzlaşılan maddelerle kamu çalışanlarına yeni sosyal haklar sağlanırken, ücret dengesizliği de sona erecek.

2/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 2

Müdür ve dengi unvanlardaki personelin özel hizmet tazminatı oranları 20 puan (969 lira), müdür yardımcısı unvanlardakilerin de 15 puan (726 lira) artırılacak. Mühendislere yılbaşından geçerli olmak üzere 968 lira ilave ödeme yapılacak.

3/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 3

Kamu çalışanlarının 2024-2025 yılları arasındaki maaş zamları, sosyal haklarının belirlenmesi için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri maaş zam oranı dışında 11 hizmet kolunda uzlaşmayla sonuçlandı. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

4/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 4

Toplu sözleşmede uzlaşılan başlıklar arasında mühendislerin ek ödemelerinin artırılması da yer alıyor. Buna göre, 1 ve ikinci derece mühendislere gelecek yılın başından geçerli olmak üzere 968 lira verilecek.

5/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 5

Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, bölge plancısı, şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan 1-2 dereceden aylık alanlara 20 ek puan, 3-4 dereceden aylık alanlar 10 ek puan, diğer derecelerden aylık alanlara 5 ek puan verilecek.

6/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 6

Mühendislerin arazi tazminatı da günlük 30 lira artırıldı. Teknik öğretmen unvanı alanların 145 lira olan arazi tazminatı da 174 lira oldu.

7/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 7

Merkez teşkilatında servis hizmeti alamayan kamu çalışanlarına toplu taşıma kartı verilecek. Üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi aylık ödenecek.

8/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 8

KİT'lerde çalışan başmüdür, fabrika, işletme müdürlerine ilave 25 puan üzerinden ödenen özel hizmet tazminatı oranı 30 puana (242 lira) çıkarıldı.

9/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 9

Şeflere ilave 10 puan üzerinden verilen özel hizmet tazminatı oranı 581 lira yükseltildi. Öte yandan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ve memurlar anlaşamamıştı ve süreç hakem kuruluna gitmişti.

10/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 10

Öte yandan Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.

11/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 11

Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.

12/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 12

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

13/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 13

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

14/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 14

Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şunları kaydetti; "Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı."

15/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 15

Sözleşmede, 11 hizmet kolunda ilave kazanımlardan oluşan 128 yeni ve revize maddenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

16/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 16

"291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi.

17/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 17

Bu da şunu gösteriyor; memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Bu konuda da bir madde imzaladık. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 Sayılı Yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olacak."

18/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 18

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Maaş zammıyla ilgili gözler şimdi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda olacak. Böylece 31 Ağustos'ta Memur ve memur emeklisinin zam oranları belli olacak.

19/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 19

11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurulun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından, Bakanlık bahçesine giderek toplantıyı takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

20/20
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu 20

Kısmi uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imza attıklarını belirten Işıkhan, kararın tüm kamu görevlilerine, ailelerine ve emeklilerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" dedi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Selçuk Geçer dolar kurunda yaşanacakları sakın şaşırmayın diyerek açıkladı
Selçuk Geçer dolar kurunda yaşanacakları sakın şaşırmayın diyerek açıkladı
'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak
'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak
Emekli zammında masada 3 formül var. Ay sonunu bırakın ortasını bile getiremiyorlar
Emekli zammında masada 3 formül var. Ay sonunu bırakın ortasını bile getiremiyorlar
Yandaş medya Türk milletinin kaderini belirleyecek faiz artışını küçücük gördü
Yandaş medya Türk milletinin kaderini belirleyecek faiz artışını küçücük gördü
Emekliye yapılacak zamda masada 2 formül var. Hükümet sadaka gibi zam yapmıştı
Emekliye yapılacak zamda masada 2 formül var. Hükümet sadaka gibi zam yapmıştı
Selçuk Geçer'den çok kritik altın tahmini. "Uyarıyorum" diyerek açıkladı
Selçuk Geçer'den çok kritik altın tahmini. "Uyarıyorum" diyerek açıkladı