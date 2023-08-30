Memur zammında Hakem Kurulu’nun 4. toplantısından da sonuç çıkmadı: 55 maddenin 40’ı reddedildi

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4'üncü toplantısından da sonuç çıkmadı. Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı perşembe günü belli olacak.

Memur zammında Hakem Kurulu’nun 4. toplantısından da sonuç çıkmadı: 55 maddenin 40’ı reddedildi

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 7. dönem topu sözleşmesine ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısı tamamlandı.

Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranının 31 Ağustos Perşembe günü açıklanacağı öğrenildi.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Evrensel'in haberine göre, toplu sözleşme masasında uzlaşılamayan 55 maddenin 45’i görüşülürken, 40’ı kurul tarafından reddedildi.

Kalan 10 maddenin ise maaş zammı oranı, enflasyon farkı ve refah payı maddeleri olduğu öğrenildi.

KİRA YARDIMI REDDEDİLDİ

Reddedilmeyen 5 maddede ise veteriner hekim, teknisyen ve teknikerlerinin özel hizmet tazminatı oranında değişiklik yapıldığı bilgisi verildi. Buna göre Memur Sen’in taslağında 100 puan artırılması istenirken bu oran kurul tarafından yalnız 10 puan artırıldı. Yemek yardımına ilişkin iki madde için de ‘çalışma yapılacak’ denildiği aktarıldı. Öte taraftan kira yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı maddelerin de reddedilen maddeler arasında olduğu öğrenildi.

KURULDA KİMLER VAR?

1 Ağustos’ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, iktidarın 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5'lik teklifi de konfederasyonlarca reddedilmişti.

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

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