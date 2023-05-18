Memurlar da sosyal yardım kapsamına alındı. Bakan bir de vaat olarak açıkladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceklerini açıkladı. Bakan'ın vaatmiş olarak duyurduğu karar sonrası memurlar da resmen sosyal yardım kapsamına alınmış oldu...

Memurlar da sosyal yardım kapsamına alındı. Bakan bir de vaat olarak açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada büyükşehirlerdeki memurlara kira yardımında bulunacaklarını açıkladı.

"Kampanya sürecinde hemşehrilerimizle buluşmalarımızda talep ve sorunları da dinleme, gözlemleme fırsatımız oldu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli iki sorunu çözmek için Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı başlattık.” diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığımızla bunu görüşerek hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız."

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