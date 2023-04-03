3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi. TÜİK verilerini hatırlattı

Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi. TÜİK verilerini hatırlattı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirerek, “En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir” dedi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 20:35
Takip Et

Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi

Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi. TÜİK verilerini hatırlattı
+
Aa
-

Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin mali kayıplarının giderilmesi için eşit bir biçimde zam yapılması gerektiğini ifade etti. 

ENFLASYON HATIRLATMASI

Yalçın, açıklamasında Mart ayı enflasyon oranının yüzde 2.29 açıklandığını belirterek, ocak ile mart ayları arasındaki 3 aylık enflasyonun yüzde 12,52 ve enflasyon farkının yüzde 4,19 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Gelecek olan 3 aylık süreçte oluşacak enflasyonun, enflasyon farkına ekleneceğini de ifade eden Yalçın, “Oluşan tablo, ücretlerin eridiğini, kayıpların artacağını, kayıpların telafisi için iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir. Memur-Sen olarak, toplu sözleşme artışının üzerine verilecek iyileştirmenin refah payı olarak verilmesini bu yüzden ısrarla dile getirmiştik. Mevcut durumda ‘En iyi zam fiyat istikrarıdır’ sözümüzü uygulama zemininde de tescillemiştir. Nominal fiyat artışlarıyla rakamsal büyüklüğün değil, reel artışlarla alım gücünün korunması gerekmektedir” açıklamasında bulundu. 

Tarihin her sayfasında Türk devletine ve Türk milletine dayatılan olumsuzlukları, birliktelikle tersine çevirdiklerini vurgulayan Yalçın, bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını, siyasi krizler, bölgesel savaşlar, tahıl koridoru sorunu, Türkiye’yi derinden yaralayan sel, deprem ve doğal afetlerde dahi ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini de sözlerine ekledi. 

“EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU MAAŞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK SEYYANEN İYİLEŞTİRME HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

Yalçın, Memur-Sen olarak, demokratikleşme, özgürleşme ve hakları artırma noktasında atılan adımları bildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: 

“Devletimiz, enflasyon kayıplarını telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, gelirler arasındaki makası daraltacak güce de iradeye de sahip. Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde, ek gösterge düzenlemesinde, en düşük emekli maaşını artırma ve EYT’yi çözüme kavuşturma iradesinde olduğu gibi en düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir.”  (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
3
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
4
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
5
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
6
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
7
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿Daçka Doğuş Özdemiroğlu ile kazandı
﻿Daçka Doğuş Özdemiroğlu ile kazandı
﻿Daçka Doğuş Özdemiroğlu ile kazandı
﻿Davetsiz misafir şoku! Can havliyle dışarı çıktılar
﻿Davetsiz misafir şoku! Can havliyle dışarı çıktılar
﻿Davetsiz misafir şoku! Can havliyle dışarı çıktılar
﻿Fenerbahçe'den flaş Jesus kararı. Pazarlık başladı
﻿Fenerbahçe'den flaş Jesus kararı. Pazarlık başladı
﻿Fenerbahçe'den flaş Jesus kararı. Pazarlık başladı
﻿Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
﻿Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
﻿Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.