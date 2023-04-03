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Vatandaşın gerçeği: Dilim karpuz tane soğan dönemi. İnsan enflasyonu düşük gösterirken utanır

Vatandaşın bütçesi mevsimlik meyve ve sebzelere yetmiyor. Mart ayında kuru soğan yüzde 22.42 ile rekor kırarken karpuz ise dilimle satılıyor. Zam rekoru kıran soğan ise tane ile satılıyor. Tezgâhlardaki fiyatlar enflasyon rakamlarının gerçeği ne kadar yansıttığı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:11
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Vatandaşın gerçeği: Dilim karpuz tane soğan dönemi

Vatandaşın gerçeği: Dilim karpuz tane soğan dönemi. İnsan enflasyonu düşük gösterirken utanır
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Mevsimlik sebze ve meyveler tezgahlara zam rekorları ile gelirken, gıda harcamasına bütçe yetmiyor. Mutfağın temel ürünü olan kuru soğan mart ayında yüzde 22.42 ile zam rekorunu, 30 TL'lik etiketle de fiyat rekorunu kırdı. Markette bir tane kuru soğanın fiyatı 7.25 TL'ye gelirken, yaz sebze ve meyveleri de fahiş fiyat zamları ile tezgahtaki yerini alıyor.

Yazın vazgeçilmez sebzelerinden karpuz tezgahlara yavaş yavaş giriş yaparken, kilogramı 30 TL, 1.5 kilogramlık dilimi ise 51 TL ile satışa çıkarıldı. Bir kilogram ithal muzun fiyatı 40 TL olurken, kilogramla alışverişe para yetiştiremeyen vatandaş muzun tanesini 8 TL'den alabiliyor.

EN ÇOK ZAM SOĞANDA

Bayrampaşa'da pazar esnafı olan Hilmi Ekinci, “Bugün 50 kilo karpuz geldi, tane ile 4 karpuz ile tezgahı açtım ama parça halinde satıyorum. Karpuzun dilimini 1 buçuk kiloya denk gelecek şekilde kesip 51 liraya satıyoruz. Dilim daha çok tercih ediliyor” dedi.

İstanbul Ticaret Odası mart ayı verilerine göre ise İstanbul'da martta önceki aya göre en çok fiyat artışı soğanda görüldü. Soğanda fiyat artışı yüzde 22.42 olurken, soğanı yüzde 18.55 ile taze fasulye, yüzde 17.99 ile dana eti, yüzde 16.63 ile balık izledi. Muzda bir aylık fiyat artışı yüzde 6.34, patateste ise yüzde 5.44 oldu. Dışarıda yenen yemek ücreti yüzde 8.46, yumurta ise yüzde 7.81 zamlandı.

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