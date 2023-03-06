Garibanın yemeği menemen bakın kaç lira oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) aylık olarak açıkladığı market fiyatlarına göre, menemen enflasyonu bir ayda yüzde 15.78, bir yılda ise yüzde 88.42 oranında yükseldi.



TZOB’un verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin yapacağı menemen için, Şubat 2022'de 17 lira, Ocak 2023'te 27.68 lira; Şubat 2023'te ise aynı malzemelere 32 liradan fazla ödemek gerekti.



Hesaba göre, menemen enflasyonu Ocak 2023'e göre yüzde 15.78 olurken, Şubat 2023'te geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 88.42 oldu.



Aynı dönemlerde sivri biberin fiyatı aylık yüzde 1.84, yıllık yüzde 20.28 artarken, soğandaki artış aylık yüzde 14.62 oldu. Kuru soğan fiyatındaki yıllık artış ise yüzde 572.96 ile 5.5 kattan fazla oldu. Yumurta fiyatındaki artış da aylık yüzde 10.26, yıllık yüzde 77.91 oldu.



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