Yobazlar tarafından şehit edilen Kubilay ve arkadaşları anıldı

İHA

Menemen ilçesinde, 1930 yılında Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edildiği olay, tarihe "Menemen Olayı" olarak geçmişti. Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişinin üzerinden 92 yıl geçerken, şehit Asteğmen ve arkadaşları kentte gerçekleştirilen törenlerle anıldı.



Anma programı Menemen Yıldıztepe Şehitliğindeki resmi törenle başladı. Şehitlikteki Kubilay Anıtında düzenlenen anma töreni, Yıldıztepe Şehitliğine kırmızı karanfil konulmasıyla son buldu. Resmi törenin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe geçildi. Kortej, Menemen İZBAN İstasyonundan şehitliğe kadar sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüdü.



Alandaki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Menemen Olayı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra yapılan devrimlere, Türk toplumunun bir arada hareket edişine, bir ulusun kendini yeniden inşa edilişine karşı duyulan tahammülsüzlüğün ayaklanmasıydı. Bizler bugün, bu güzel ülkede bir arada, kardeşçe, tüm farklılıkları kucaklayarak herkesin eşit haklara ve özgürlüklere sahip olduğu bir düzende yaşamak için var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz. Demokrasi, bir kültür bir bilinç olgusudur. Bizler gerçek demokrasinin savunucusu olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.





Öte yandan Şehit Asteğmen Kubilay anısına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl 16'ncısı düzenlenen “Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu” yapıldı. Menemen Karaağaç Yolu’ndan başlayıp Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren 10 kilometrelik parkurda yaklaşık 450 sporcu madalya için mücadele etti. Yarışın startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge birlikte verdi.



Dereceye girenlere ödüllerini İzmir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Milli Bayramlar Komitesi Başkanı Ulvi Puğ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge tarafından verildi.

Törenlere ayrıca; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Atilla Sertel, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, İzmir Garnizon Komutanı Vekili Tümgeneral İsmail Üner, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, Şehit Asteğmen Kubilay'ın aile fertleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.