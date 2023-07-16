Menzil cemaatinden ilginç video: seyda bize Allah tarafından gönderilmiş bir evliyadır

Menzil Şeyhi'nin ölmesinin ardından cemaatle ilgili yeni videolar gündeme gelmeye devam ederken, ortaya çıkan bir görüntüde Menzil tarikatına bağlı olduğu iddia edilen kişilerin Abdulbaki El-Hüseyni'nin evliya olduğunu savunduğu görüldü.

Menzil cemaatinden ilginç video: seyda bize Allah tarafından gönderilmiş bir evliyadır

En son Menzil Cemaati'nin başındaki hoca Abdulbaki El-Hüseyni'nin ölmesiyle gündeme gelen cemaat mensupları, şimdi ise Abdulbaki El-Hüseyni'nin: Allah tarafından gönderilmiş bir evliya olduğunu iddia ettiler. Paylaştıkları video da konuşma esnasında cemaatteki diğer kişilerin değişik sesler çıkarması ise sosyal medyada gündem oldu.

Menzil Cemaatine ait yapılan sohbette konuşan kişi: “Seyda Hazretleri Müslümanlara Allah tarafından gönderilmiş bir evliyadır. Seyda hazretleri Bana böyle söyledi. Seyda hazretlerine sordum bende alimim benimde medresem var bize hiç kimse gelmiyor cemaat bize katılmıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz da size cemaat katılıyor? diye sordum. Seyda hazretleri Tebessüm etti, bu Allah ve peygamberin işidir biz ne yapalım dedi. Seyda hazretleri Davetçidir bizi davet ediyor” diyerek cümlelerine devam etti.

Konuşma esnasında cemaat içerisindeki kişilerin, birden yüksek sesle bağırıp geğirerek ses çıkarttığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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