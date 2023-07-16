Menzil Cemaati’ndeki ‘taht kavgası’ tepki çekiyor. Cemaat içinde sesler yükseliyor

Menzil Cemaati’nde Abdülbaki Erol’un ölümü sonrası çıkan taht kavgasına karşı sesler yükseliyor. Cemaat içinde 3 kardeşin mücadelesine tepki gösterenler var.

Menzil Cemaati’ndeki ‘taht kavgası’ tepki çekiyor. Cemaat içinde sesler yükseliyor

Menzil Cemaatinin lideri Abdülbaki Erol’un ölümü sonrası 3 kardeş arasında çıkan ‘taht kavgası’ gündemde geniş yer buldu. Erol’un ölümü sonrası alınan karar ile tüm tövbe ve zikirler iptal edilirken 3 kardeşin 3 camiyi paylaşarak ‘mürit kapma’ yarışına girmişti. Yaşanan gelişmeler cemaatin milyarlarca lirayı bulan servetini 3 kardeşin paylaşamadığı yorumlarına neden olmuştu.

CEMAAT İÇİNDE TEPKİ VAR

Edinilen son bilgilere göre 3 kardeş arasında çıkan ‘taht kavgasına’ yönelik cemaat içinde tepkiler var, Menzil’e yakın kaynaklar, yaşanan mücadelenin cemaat içinde hoş karşılanmayacağının altını çiziyor. Öte yandan tövbelerin iptali konusu da tartışma yaratan bir başka konu oldu. Daha önce alınan tövbelerin Abdülbaki Erol’un ölümü sonrası iptal olduğu yönündeki görüşe katılmayan cemaate yakın kaynaklar, tövbe almış’ olanların, yeni şeyhin ismini zikrederek ona bağlılıklarını bildirmesinin istendiği belirtildi.

3 KARDEŞ ANLAŞTI

Menzil Cemaati’ne yakın kaynaklar, 3 kardeşin faaliyetlerine ayrı ayrı devam etme konusunda anlaştığını vurguluyor. Bu durum ‘taht kavgası’ ve ‘mürit kapma yarışının’ devam edeceği anlamına geliyor.

Öte yandan kardeşler arasında en güçlü ismin Seyda Saki’nin olduğu öğrenildi. Menzil’in holdinginde yönetici olan Saki’nin devletle bağlantıları en güçlü isim olarak öne çıktığı belirtiliyor.

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