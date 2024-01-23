Menzil şeyhi müridine ‘Aşkım’ diye bağırdı

Menzil Cemaati’nin müritlerinin Adıyaman’daki köyünde yaşananlar merak konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde köydeki camide Menzil şeyhini görenlerin çıkardığı sesler sosyal medyada gündem oluyor.

Bunun son örneğinde yine ilginç anlar yaşandı. Menzil şeyhi Muhammed Saki’yi gören bir kişi ‘aşkım’ diye bağırdı. O sırada camiden çıkmak için yürüyen Menzil şeyhi ise tepki vermemek için büyük çaba sarf etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni’nin vefatının ardından geride kalan 3 oğlu arasında anlaşma yapılmış ve 3 oğlunun da ayrı ayrı irşad faaliyetlerini devam ettirecekleri belirtilmişti.