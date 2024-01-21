TRT sunucusu Menzil tarikatının kanalında. Daha önce de para da toplamıştı

TRT 1 kanalında ramazan programları yapan Yeni Şafak yazarı Serdar Tuncer, Menzil tarikatına bağlı Serhendi Vakfı’nın YouTube kanalında görüldü. Söz konusu vakfın sosyal medya hesaplarında, paylaşılan videoda Tuncer’in de konuşma yaptığı görülüyor.

Serdar Tuncer daha önce TRT ekranlarında sunduğu bir programda, Menzil Cemaati’nden Şemseddin Bektaşoğlu'nu konuk olarak almıştı. Ayrıca, Menzil tarikatı hakkında “Bizim adam olmak için onlara bir şeyler vermeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullanarak tarikat için para toplamıştı.