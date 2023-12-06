Menzil şeyhine "evliya" türbesi yaptırıldığı ortaya çıktı. Yüzbinlerce liralık taşlarla yapılmış

Merkezi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve iktidarın desteğiyle kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil tarikatı, lüks araç konvoylarıyla ve müritlerinin yaptıklarıyla sık sık gündeme geliyor.
Menzil cemaati lideri Abdülbaki Erol’ün geçen Temmuz ayında ölümü üzerine 3 oğlu arasında yaşanan liderlik kavgasından galip çıkan Muhammed Saki Erol yeni şeyh unvanını aldı.
Hayatını kaybeden menzil şeyhi Abdülbaki Erol için türbe yaptırıldığı ortaya çıktı.
Türbenin görüntüleri ise TikTok’ta paylaşıldı. Görüntülerde yer alan türbenin yüz binlerce liralık pahalı taşlardan inşa edildiği gözlendi.
Evliya türbelerine benzetilen mezar yeri ziyaretçi akınına uğramaya başladı.