Menzil tarikatının komutanlık ve belediye binası yaptığı ortaya çıktı. Ticaret ağını genişletip adeta holdingleşti

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Menzil tarikatının komutanlık ve belediye binası yaptığı ortaya çıktı. Ticaret ağını genişletip adeta holdingleşti
Menzil Cemaati, benzin istasyonlarından inşaata, enerji santrallarından beton üretimine kadar birçok alanda faaliyet yürütüyor. Holdingleşen cemaat, komutanlık, belediye ve hastane binaları dahi inşa ediyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kamuda hızla örgütlenen Menzil Cemaati, iktidarın da desteğiyle ticaret ağını her geçen gün genişletiyor. Dehlevi Anonim Şirketi ise cemaatin en büyük çatı şirketlerinden biri.

Cemaatin merkezi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Menzil köyünde bulunan şirketin internet sitesinde, “Üretim, inşaat, hizmet, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde kuruluşumuzdan itibaren Adıyaman ili Kahta ilçesi Menzil Köyünde hizmet vermekteyiz” deniliyor.

Menzil’in milyonlarca lirayı yönettiği Dehlevi A.Ş. bünyesinde hazır beton üretim tesisi, kum ocağı, güneş enerjisi santralları, beton elemanları üretim tesisi, benzinlikler ile restoran ve kafeler bulunuyor. Ayrıca Edep İnşaat ile Dehlevi Hafriyat isimli şirketler de Dehlevi A.Ş.’ye bağlı. Bu iki şirketle de çok sayıda bina inşa ediliyor.

KOMUTANLIK BİNASI BİLE İNŞA ETTİLER

Ayrıca Dehlevi A.Ş.’ye bağlı Edep İnşaat’la alakalı bölümde ise şirketin kamu kurumlarıyla yürüttüğü ticari faaliyetle de değiniliyor.

Cemaate bağlı şirketin çok sayıda kamu binası inşaat ettiği şu ifadelerle anlatılıyor:

“2010 yılında hizmet vermeye başlayan Edep İnşaat Yurtiçinde irili ufaklı birçok projeye imza atmıştır. 2012 yılında hırdavat bölümünü kurarak hastane, belediye binaları, park bahçe kurulumları ile yelpazesini genişletmiştir. 2012 yılında Kastamonu bölge komutanlığı, 2014 yılında Van Erciş jandarma komutanlığı ihalelerini alarak başarı ile tamamlamıştır. Mimarlık ve müteahhitlik hizmetlerini tecrübeli ekibiyle sürdürmekte, güvenilir yaşam alanları oluşturmaya devam etmektedir.”

CEMAAT İKİ YENİ ŞİRKET KURDU

Öte yandan cemaat, Dehlevi Turizm ve Dehlevi Yayınları adı altında iki yeni şirket kurdu. Dehlevi Yayınları Şirketi’nin 9 Kasım tarihinde 1 milyon TL sermayeyle kurulduğu açıklanırken Dehlevi Turizm’in ise 14 Eylül tarihinde kurulduğu bildirildi. İki şirketin de Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni’nin ailesine ait olduğu öğrenildi.

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