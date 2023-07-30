Menzil tarikatının tövbe alma anları görüntülendi: "Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim" sözlerini söyletip kendini şeyh ilan etti

Menzil'de tövbe alma anları görüntülendi. Muhammed Saki çevresinde bulunan kişilere "Ben kabul ettim, Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim." sözleriyle son bulan tövbe ettirdi.

Menzil tarikatının tövbe alma anları görüntülendi: "Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim" sözlerini söyletip kendini şeyh ilan etti

Menzil tarikatının ‘şeyhi’ Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından cemaatte taht kavgaları yaşandı. Erol’un üç oğlu liderlik savaşı verirken Abdulbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu olan Muhammed Saki Elhüseyni cemaat içindeki baskınlığı ön plana çıktı.

Cemaat içinde ağırlığını iyice ortaya koymaya başlayan Muhammed Saki, Menzil'de cemaat üyelerine tövbe vermeye devam ediyor.

Saki'nin tövbe verme anları dikkat çekti. Mezil'in en önemli şartlarından biri olan tövbe alarak şeyhe bağlanma ritüelinin gerçekleştiği anlarda Muhammed Saki'nin cemaat üyelerine "Ya Rabbi, bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım, keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Ben kabul ettim, Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim." sözlerini tekrar ettirdiği görüldü.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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