FETÖ’den ders almayanlar devleti Menzil’e işte böyle teslim ediyor: Kürşatlar Telekom'da ben Sağlık Bakanlığı'ndayım

Editör: Ersoy Özdem

Sağlık Bakanlığı’nda çalıştığını söyleyen kişinin Menzil şeyhiyle diyaloğu gündem olurken, devlet kadrolarına yerleştirilen diğer arkadaşlarını da saydı. Akıllara bir zamanlar devlette yapılandıkları söylenen ancak hükümet yetkilileri tarafından ‘cemaat devlete sızmış, buna kargalar güler’ sözleri geldi.

Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol'ün ölümünden sonra cemaat liderlik tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Bu tartışmalar en büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni'nin baskınlık kurması sonucu son bulmuştu.

''KÜRŞATLAR TÜRK TELEKOM’DA BEN SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAYIM''

Yeni şeyh ve bir müridinin diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Havuzlu villasının önünde lüks aracına binerken kaydedilen görüntülerdeki diyalogda, Menzil cemaatinin devlet kurumlarında nasıl yapılandığı görüldü.

Görüntülerde Sağlık Bakanlığı'nda bürokrat olarak görev yaptığını iddia eden bir kişi, şeyhe "Kürşatlar Türk Telekom'da ben Sağlık Bakanlığı'ndayım. Sultanım bir ihtiyacınız olursa her zaman hazırız" diyor.

Müridin şeyhe devlet kurumlarındaki tarikat üyelerini sayması akıllara, bir zamanlar devlet kadrolarına yerleştirilen FETÖ üyelerini getirdi.

'CEMAAT DEVLETE SIZMIŞ BUNA KARGALAR GÜLER'

Şimdi de FETÖ'den boşalan yerlerin Menzil tarikatı ile dolduğu görülüyor. Bu görüntülerden sonra ise hafızalara, dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in FETÖ ile ilgili söyledikleri geldi. Çelik, o dönem FETÖ’nün devlet kurumlarında söz sahibi olduğu iddialarına karşı çıkarak, "Cemaatin bir kaydı mı var? Yıllardır bu paranoyayla yaşadık. İnsan kendisine ait olan bir şeyi ele geçirir mi? Şu ele geçiriyor, bu ele geçiriyor. Kamuda çalışan solcu insanlar var mı, ülkücü insanlar var mı? Var. Oraya sızmış, buraya sızmış bu su mu, nem mi? Kamu personeli nasıl alınıyor; belli. KPSS sınavı var. Bu insanların yüz kızartıcı suçu yoksa, engel yoksa biz onların vicdanına hafiye kulağı dayayarak atayamayız. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış bunlar kargaları güldürür. Bu paranoyaları bir tarafa bırakalım" demişti.