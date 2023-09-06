Menzil'in yeni şeyhi para toplamaya başladı

Menzil Cemaatinin lideri olan Abdülbaki Elhüseyni’nin ölmesinin ardından cemaat çok kısa bir süre içinde oğulları arasında 3’e bölündü. Ölen şeyhin oğullarından olan Abdülsaki Elhüseyni Nezir Derneğini kurduktan 2 hafta sonra sosyal medyada dernek adına bağış toplamaya başladı.

Cumhuriyetten alınan habere göre, Tarikat üyeleri henüz iki hafta kadar önce faaliyetlerine başladığını açıklayan Nezir Derneği’ne ait olduğunu belirttikleri IBAN adresini sosyal medyada paylaşarak herkese bağış yapma çağrısında bulunuyor.

Ancak derneklerin izin almadan bağış toplaması için “Kamu yararı gözeten dernek statüsünde” olması ya da valiliklerden izin alması gerekiyor. Nezir Derneği bu statüde bulunmazken 81 ilin valiliğinden izin alıp almadığı bilinmiyor.

81 VALİLİĞİN İZNİ OLMALI

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan “Bu yapıların ülkemizde çok rahat hareket edebildiklerini biliyoruz. Bu derneğin en büyük mülki amirden izin alması gerekiyor. Valilikten izni olmalı. Bağışı 81 ilden topluyorsa 81 ilin valiliği ya da İçişleri Bakanlığı izni olmalı” değerlendirmesinde bulundu.