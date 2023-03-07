Meral Akşener Anıtkabir'e çıkıyor. Binlerce kadın yolda

Son günlerde siyasetin en çok konuşulan ismi olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın Anıtkabir’e çıkıyor. Akşener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla binlerce kadınla birlikte Anıtkabir’e çıkacak. Yarın düzenlenecek program için Türkiye’nin dört bir yanından İYİ Partili kadınlar Ankara’ya akın ediyor.

AKŞENER BU AKŞAM HABERTÜRK’TE

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Habertürk'te 21.00'da Fatih Altaylı'nın sunduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulunacağını ifade etti.

Meral Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

"7 Mart Salı (bugün) 21:00’de Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayacağım.

Son gelişmelere ve gündeme dair konu başlıklarını konuşacağız."