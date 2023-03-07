Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için flaş sözler: Meral hanım merrttir

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin son grup toplantısına katıldı.



Altılı masayı oluşturan liderlere tek tek teşekkür eden Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "mert" ifadesini kulllandı.



Kılıçdaroğlu, Akşener için "Bu deliliği Meral Hanım'la birlikte bitireceğiz. Meral Hanım merttir. Ana kucağını da bilir, masaya yumruğunu vurmasını da. Arada bir ülkücü damarı tutar, bunu da biliyorum." dedi.







CHP liderinin masanın genel başkanlarına tek tek teşekkür ettiği kısım şöyle:



"İlk görüş ayrılığında bazı insanlar, söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız. Gerekirse yumruğunu masaya vurun diyorum ya, arada bir ülkücü damarı tutar, gayet iyi biliyorum.



Saadet Partisi'nin sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir, cesurdur. Yüreği cesaretle dolu olanın yolu aydınlık olur. O hepimizin iyi tanıması gereken önemli bir siyasal aktördür ve bir bilgedir.



Gelecek Partisi'nin sayın Genel Başkanı Davutoğlu ile bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey'in güçlü bir entelektüel birikimi var. O bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük, günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin, onu yakından tanıyın. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan.



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç lider ile Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz. Bu ülke için alın terini beraber dökeceğiz.



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel'in gençliği vardır onun yüzünde de yüreğinde de. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir.



Ve iki kişi daha var. O iki kişiyi siz de gayet iyi ve yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Evladım, Ekrem İmamoğlu demiştim... O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimiz koruyup kolladığımız, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş... O da buradadır."

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