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Meral Akşener, İYİ Parti Gençlik Kolları il başkanları ile bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin Gençlik Kolları İl Başkanları ile bir araya gelerek toplantı yaptı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 23:01
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Meral Akşener, İYİ Parti Gençlik Kolları il başkanları ile bir araya geldi

Meral Akşener, İYİ Parti Gençlik Kolları il başkanları ile bir araya geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin Gençlik Kolları İl Başkanları ile Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıda buluştu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Gençlik Kolları İl Başkanları ile yaptığı toplantıyı sosyal medya hesabından duyurarak, İYİ Gençlik'in 5. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Akşener “Bugün İYİ Gençlik yöneticilerimizle bir aradaydık. Yoğun gündemin arasında İYİ Gençlik'in 5. kuruluş yıl dönümünde kutladık. Gençlerimizin hiç bitmeyen enerjileri ve özverili çalışmalarıyla İYİ Parti; Cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizin parlayan şafağı olacak!” ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

 

 

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