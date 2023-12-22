Meral Akşener partisinin Nevşehir Belediye Başkanı adayının Rasim Arı olduğunu açıkladı

Gökçen Aker Nevşehir/YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim startını vermek için Nevşehir'e gitti. Burada açıklamalarda bulunan Akşener, partisinin Nevşehir Belediye Başkanı adayının Rasim Arı olduğunu açıkladı.

Ardından Nevşehir'deki düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Rasim Arı, 31 Mart Yerel seçimlerinde seçilmesi durumunda yapmayı planladığı projeleri anlattı.

ARI, AKŞENER'E TERLİK HEDİYE ETTİ

Nevşehir 3'ten büyüktür diyen Arı, seçimlerde kendisi için destek istedi. Programın sonunda İyi parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e terlik hediye etti.

RASİM ARI KİMDİR?

1975 Nevşehir doğumlu olan Rasim Arı 1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu’nun ardından 1993 – 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gördü.

1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimine başlayan Rasim Arı, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Rasim Arı, 2001 yılında AKP Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başladı.

2007 yılında AKP’den Nevşehir Milletvekilliği için adaylığını koyan Arı, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın danışmanlığı görevine getirildi. Sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu’nun danışmanlığını yapan Rasim Arı, 2019 yılında yapılan seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı olmuştu. Görevden alınan Arı daha sonra İYİ Parti'ye katılarak son genel seçimlerde Milletvekili Adayı oldu.

Arı, Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.